Hatalmas győzelmet aratott a Veszprém a kézi-BL-ben

Akárcsak hazai pályán, idegenben is két góllal legyőzte a Telekom Veszprém a német Kiel együttesét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában. Nagy Lászlóék így nagy lépést tettek a csoport harmadik helye felé.

BL, csoportkör, 11. forduló, A csoport:

THW Kiel (német)-Telekom Veszprém 25-27 (15-15)

a Veszprém gólszerzői: Ilic 7, Lékai, Nagy L. 6-6, Iváncsik G., Sulic 2-2, Ugalde, Nilsson, Gajic, Gulyás 1-1

A magyar csapatból Aron Palmarsson, Ancsin Gábor, Marko Kopljar és Ligetvári Patrik is hiányzott. A hazaiaknál pályára lépett a szerb Marko Vujin, aki a Dunaferr, majd a Veszprém játékosaként 2003 és 2012 között Magyarországon kézilabdázott.

A Kielnek mindenképp nyernie kellett, ha a csoport harmadik helyre oda szerettek volna érni, a németek 11 ponttal a negyedik, a veszprémiek 10 ponttal az ötödik helyről várhatták a találkozót. A két csapat ezelőtt 15 meccset játszott egymással, ebből

nyolcat a Veszprém, hetet a Kiel nyert meg, a gólkülönbség pedig 424-424 volt, ez is mutatja, hogy mennyire kiélezett csatára lehetett számítani.

Nagy és Canelles csatája a tavalyi Final Fourban Forrás: AFP/Sascha Schuermann

A veszprémi találkozót a magyar bajnok nyerte két góllal, így volt miért visszavágnia a német csapatnak, amely a legutóbbi három BL-meccsén veretlen maradt, ezzel szemben a Veszprém az utolsó négy BL-összecsapásából hármat elveszített.

Ennek a formának a fényében kezdődött a kieli találkozó is, hiszen a németek 5-1-re elmentek, a nyolcadik percben, egy több mint ötperces magyar gólcsend után időt is kért Xaxi Sabaté. A veszprémiek spanyol edzője rendkívül higgadtan magyarázta el a teendőket, az utóbbi időben gyengébb formát mutató Momir Ilic vezérletével pedig egyenlített is a magyar bajnok (7-7).

Felálltak, nyertek

A 21. percben az akkor a negyedik gólját szerző Nagy László révén a vezetést is megszerezte a Veszprém (10-11), először a meccsen. A félidő hajrájára mégis kétgólos német előnnyel fordultak a csapatok, a magyarok azonban egyenlíteni tudtak, így 15-15 volt a szünetben az állás.

Ilic remekül játszott Forrás: MTI/Kovács Anikó

A második játékrész két gyors veszprémi góllal indult, majd három góllal is elhúzott a magyar csapat. A Kiel a második félidőben végig futott az eredmény után, és bár egy gólra feljött 15 másodperccel a vége előtt, a remekül játszó Ilic az utolsó másodpercekben bebiztosította a veszprémi győzelmet.

A televíziós visszajátszások szerint a csapatot jól mozgató Lékai Máténak egy ütközés során kitört az egyik foga.

A csoport állása:

1. Barcelona (spanyol) 18 pont/10 mérkőzés

2. Paris Saint-Germain (francia) 16/10

3. Telekom Veszprém 12/11

4. Flensburg-Handewitt (német) 11/9 (241-222)

4. THW Kiel 11/11 (281-283)

6. Wisla Plock (lengyel) 6/10

7. Bjerringbro-Silkeborg (dán) 4/10

8. Kadetten Schaffhausen (svájci) 2/9