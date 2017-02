Sabaté nem tanult a Barca elleni vereségből

A Barcelona elleni vereség után Kielbe is csak két átlövővel utazik Xavi Sabaté, a Telekom Veszprém edzője. Pedig nagyon kéne nyerni, mert egyre lejjebb zuhan a csapat a BL-ben.

Xavi Sabaté makacs ember, hiába bukta el a Veszprém a Barcelona elleni rangadót azon, hogy kulcsjátékosai a hajrára teljesen elkészültek az erejükkel, nem hajlandó változtatni a Kiel elleni, kulcsfontosségúvá előlépő rangadón sem.

A Barca elleni meccshez hasonlóan a kieli túrára sem került a meccskeretbe sem Ancsin Gábor, sem Marko Kopljar, így Nagy László lesz az egyetlen jobbátlövő. Gulyás Péter néhány percre a katalánok ellen is át tudta venni a szerepét, de továbbra is felfoghatatlan, minek van a keretben három jobbátlövő, ha abból kettő akkor sem kerül a meccskeretbe, ha nem sérült.

Xavi Sabaté edzést tart Forrás: MVM Veszprém/Facebook

A hétvégi meccshez képest változás, hogy Ligetvári Patrik (aki nem lépett pályára a Barca ellen) kikerült, a helyét Blaz Blagotinsek vette át. Mivel Aron Palmarsson és Ivan Sliskovic továbbra is sérültek, ez egyúttal azt is jelenti, hogy Nagy Lászlóhoz hasonlóan Momir Ilicnek is egyedül kell megoldania saját szerepkörét.

Ha a Veszprém kikap Kielben, akkor leszakad a 4. helyen álló német csapattól, és kulcsfontosságú rangadóvá lép elő az egy héttel későbbi, Wisla Plock elleni mérkőzés, amely már arról dönthet, legalább az ötödik helyet megtartja-e a magyar bajnok.

A két csoportot, illetve a hátralevő meccseket elnézve távolról sem tűnik lehetetlennek, hogy Szeged-Veszprém nyolcaddöntőt rendeznek a BL-ben, méghozzá a magyar bajnoki ezüstérmes pályaelőnyével.