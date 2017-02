Dán válogatott átlövőt igazolt a Győri Audi ETO

A nyáron csatlakozik a bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatához Anne Mette Hansen, a dán válogatott jobbátlövője, de nem ez az egyetlen jó hír a kisalföldi csapat szurkolóinak.

A klub csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a Köbenhavntól érkező 22 esztendős játékos hároméves szerződést írt alá.

Ez a világ egyik, ha nem a legjobb csapata. Nagyon örültem a megkeresésnek, sok jót hallottam a győri szurkolókról. Alig várom már, hogy pályára léphessek, biztosan fantasztikus élmény lesz" - mondta videóüzenetében a 2013-ban világbajnoki bronzérmes, 2012-ben junior-világbajnok átlövő.

Anna Mette Hansen alig várja, hogy a győri szurkolók előtt bizonyítson Forrás: AFP/Jonathan Nackstrand

Az eseményen bejelentették, hogy Görbicz Anita, a gárda 33 éves klasszisa két évvel meghosszabbította az idény végén lejáró szerződését, s újabb egy évig marad az együttesnél a válogatott kapusa, Kiss Éva.

Számomra Győr, és az Audi ETO egyet jelent a családdal. Nem gondolkoztam sokat a folytatáson, hiszen azt már korábban is elmondtam, hogy legalább két évet még érzek magamban. Örülök, hogy sikerült megegyeznem csapatommal a folytatásról. Motivált vagyok, sikerre éhes, csakúgy, mint az egész csapat. Célom, hogy továbbra is a legjobbak legyünk, és minden fronton sikeresek az idei és a következő szezonokban is" - nyilatkozta Görbicz Anita.

Görbicz Anita még mindig éhes a sikerre Forrás: AFP/TT NYHETSBYRĹN/Bjorn Lindgren

"Egy percig nem volt kérdéses a szerződéshosszabbítás csapatkapitányunkkal. Görbicz Anita a klub ikonja, természetesen szükségünk van a továbbiakban is rá. Igazi vezére ő a csapatnak a pályán és azon kívül is. Örülünk, hogy a következő két szezon során továbbra is csodálhatjuk az ő játékát" - idézte a klub közleménye Bartha Csaba elnököt.