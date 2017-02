Izgalmas végjátékokra vágyik az egykori veszprémi átlövő

A világ egyik legjobb jobbátlövője, a macedón Kiril Lazarov a szezon végén elhagyja a Barcelonát, és a francia Nantes együtteséhez szerződik.

A 36 éves kézilabdázó eddig igazi európai nagycsapatokban játszott, 2002 és 2007 között a Veszprémben szerepelt, de megfordult a horvát Zagreb, a spanyol Ciudad Real (illetve megszűnése után az Atlético Madrid) csapatában is, négy éve pedig a Barcelonát erősíti.

Ezek után meglepetés volt, hogy a jobbátlövő a Nantes-ot választotta.

„Nagyon sok álmatlan éjszakám volt a döntés meghozatala előtt. A Nantes az elmúlt időszakban megmutatta, hogy nagyok az ambíciói, s lépésről lépésre közelít az európai élvonal felé. A bajnokságban hét góllal verték meg a PSG-t. Mielőtt rábólintottam volna az ajánlatukra, beszélgettem Alberto Entreriosszal, aki klubtársam volt a Ciudad Realban, most pedig másodedző a Nantes-nál. Sok pozitív dolgot mesélt a klubról, a működéséről és a terveiről is" – idézte a játékost a vajdasági Magyar Szó.

Kiril Lazarov - éppen a Veszprém ellen Forrás: AFP/Marius Becker

„Az is motivált, hogy szeretném kipróbálni magam ebben az erős ligában, vágyom a telt házas mérkőzésekre, az izgalmas végjátékra, a kiélezett küzdelemre, olyan helyzetekre, ahol az utolsó is legyőzheti az elsőt. Hét éve játszom a spanyol bajnokságban, ahol üresek a lelátók, és a színvonal is alacsony. Folyamatosan azt várjuk, hogy jöjjön egy BL-meccs, hogy egy komoly találkozón lépjünk pályára. Nekem nagyon hiányzik az adrenalin, ami a játékost megfelelő formában tartja" – tette hozzá a 37. születésnapját május 10-én ünneplő Lazarov.