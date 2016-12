NBA: Russel Westbrook ismét szenzációs volt

Russell Westbrook vezérletével az Oklahoma City Thunder 117-112-re győzött a Boston Celtics otthonában az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság alapszakaszának pénteki játéknapján.

Westbrook 45 pontot dobott, 11 lepattanót szerzett és 11 gólpasszt adott, ezzel idénybeli 14. tripla-dupláját érte el, vagyis három fő statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt produkált. Ebben az évadban már az ötödik meccsen fordult elő, hogy legalább negyven ponttal és tíz lepattanóval segítette együttesét, ezúttal ráadásul ő szerezte az Oklahoma utolsó 15 pontját.

Apránként összerakta:

Westbrook érdemeit még különlegesebbé teszi az a tény, hogy a Boston Celtics csapatával szemben az elmúlt 230 mérkőzésen senki nem tudott tripla-duplát elérni.

A bajnoki címvédő Cleveland Cavaliers hazai pályán húsz ponttal verte a Brooklyn Nets együttesét. A Cavs fölényét mutatja, hogy sztárjai közül senki nem töltött 27 percnél többet a parketten, és a harmadik negyed végére három játékosuk neve mellett volt dupla-dupla - és LeBron James nem volt köztük.

Elől is jók, hátul is jók:

A Nets elleni mérkőzéssel tulajdonképpen rápihentek a Golden State Warriors elleni vasárnapi rangadóra.

És, ha már Warriors: az oaklandiek még, ha szűken is, de nyertek Detroitban. Félidőben egy duplával még a hazaiak vezettek, sőt még négy perccel a vége előtt is náluk volt az előny (104-102) Kentavius Caldwell-Pope szerencsés triplája után, aztán viszont rákapcsolt a Warriors, Kevin Durant (32 pont) és Steph Curry (25 pont) is bevert egy-egy triplát, innen pedig már nem volt visszaút.

Amikor beindul a tripla-gyár:

Eredmények:

Charlotte Hornets-Chicago Bulls 103-91

Orlando Magic-Los Angeles Lakers 109-90

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 112-117

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets 119-99

Detroit Pistons-Golden State Warriors 113-119

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 115-109

Milwaukee Bucks-Washington Wizards 123-96

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings 105-109

New Orleans Pelicans-Miami Heat 91-87

Denver Nuggets-Atlanta Hawks 108-109

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers 123-116

Utah Jazz-Toronto Raptors 98-104

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 90-110

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 88-90