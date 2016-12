Negyven év után először dobtak alulról büntető az NBA-ben

Chinanu Onuaku, a Houston Rockets újonc centere emlékezetessé tette egy meccses villámlátogatástá az NBA-ben.

A Houston Rockets hétfőn este magabiztosan győzte le a Phoenix Sunsot 131-115-re. A mérkőzés lehetőséget adott a Rockets edzőjének, Mike D'Antoninak, hogy pályára küldje a farmcsapatban pallérozódó 20 éves centert, Chinanu Onuakut.

Aki nem is okozott csalódást, hiszen a neki szánt kicsivel több mint nyolc percben szerzett hat pontot és leszedett három lepattanót. Két mezőnygólja nem érdemel említést, nem úgy a két értékesített büntetője.

Onuaku ugyanis (ma már) merőben szokatlan módon alulról indított kétkezes dobásokkal jutatta célba a labdát. Ilyet utoljára a ligában 1965 és 1980 között játszó Rick Barry csinált, aki rendszeresen így dobta a büntetőket.

Onuakut az késztette a felülről indított dobások lecserelésére, hogy a hagyományos módszerrel rendkívül gyatra eredményt ért el, első egyetemi évében 46,7%-kal talált be a büntetővonalról. Idén nyáron elkezdte gyakorolni a lentről indított dobásokat, és láss csodát, ebben a szezonban már 58,9%-os hatékonysággal dolgozik.

Életemben nem láttam még ilyen dobást, de akárhogy is, kettőből kettőt bedobott. Ha működik a dolog, hadd csinálja. Lehet, hogy más, de kit érdekel? - mondta a meccs után a Rockets egykori játékosa, Corey Brewer

A nagy előd, Barry azóta már tagja a Hírességek Csaronkának, ahogy a módival néha napján szintén próbálkozó George Mikan és Wilt Chamberlain is. Azaz Onuakura akár szép jövő is várhat, de még nem most, kedden ugyanis már újra a D-League-ben jelentkezett edzésre.