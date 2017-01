James egyedül kevés volt a Bulls ellen

A Chicago Bulls idegenben győzte le a címvédő és keleti éllovas Cleveland Cavalierst az NBA szerdai játéknapján. A vendégeknél ezúttal is Jimmy Butler volt az ász, aki az utolsó negyedben indította be a pontgyárat. A Golden State pontgazdag meccsen verte a Portlandet, a Bucks pedig egy dudaszóval érkező kosárral győzött a Knicks csaronkában.

A Cleveland Cavaliers edzője, Tyronn Lue három ászából ezúttal csak egyet tudott betenni a pakliba, LeBron James pedig ezúttal egyedül kevésnek bizonyult a váratlanul élénk Chicago Bulls ellen. Az első negyedet még csak megnyerte a bajnoki címvédő hazai csapat, a másik három negyedben azonban kiütközött Kyrie Irving és Kevin Love hiánya.

A másik oldalon viszont ott volt Jimmy Butler, aki különösen az utolsó negyedben tüsténkedett. Az előző két meccsen előbb 42, majd 52 pontot szóró chicagói kosaras ezúttal ugyan csak 18-ig jutott, ebből 14-et azonban a fontos utolsó negyedre tartogatott.

Jimmy Butler ellopja a show-t Clevelandben:

Izgalmas és pontokban gazdag meccset vívott egymással Oaklandben a Golden State Warriors és a Portland TrailBlazers. Stephen Curryék nagyon bekezdtek, 40 ponttal nyitottak az első negyedben, a Blazers azonban nem rettent meg és 39-cel válaszolt a második 12 percben, a szünetben pedig öt ponttal vezettek a vendégek. Az első két negyedben kapott 71 pont a legtöbb, amit az idei szezonban egy félidőben összeszedett a GSW.

Curry elől parádézott:

Végül azonban hiába volt CJ McCollum 35 pontja, és Mason Plumlee erős dupla-duplája (18 pont, 10 lepattanó), hazai oldalon is voltak jó teljesítmények, különösen a szintén 35 pontig jutó (és öt triplát bevágó) Curry, valamint a 30 ponttal besegítő, és a saját palánkja is alatt is úrnak bizonyuló Kevin Durant részéről:

A legszorosabb meccset New Yorkban játszották, ahol a hiába vezetett a Knick már 14 ponttal is a harmadik negyed végén (87-73), köszönhetően az ebben a szakaszban bevarázsolt 35 pontnak, a Milwaukee Bucks ledolgozta a hátrányt. A főszerepet a görög Giannis Antetokounmpo vállalta magára, aki a záró felvonásban 12 pontot szorgoskodott össze és sorozatban a 13. meccsén ért el legalább 20 pontot, ezúttal 27-et konkrétan (egy meccsre van Michael Redd 2006-ban felállított 14 meccses klubrekordjától), övé volt a kulcsfontosságú labdaszerzés 8,6 másodperccel a vége előtt, és persze a győztes kosár is a dudaszó pillanatában.

A Charlotte Hornets nem kis meglepetésre a sokkal többre taksált Oklahoma ellen szakította meg 11 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériáját.

Eredmények:

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 94-106

Golden State Warriors - Portland TrailBlazers 125-117

New York Knikcs - Milwaukee Bucks 104-105

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 123-112

Orlando Magic - Atlanta Hawks 92-111

Los Angeles Clippers - Memphis Grizllies 115-106

Sacramento Kings - Miami Heat 102-107