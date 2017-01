Nyugati rangadót nyert a Warriors

Értékmérőnek is mondható nyugati rangadót nyert meg a Golden State Warriors, amelyik tulajdonképpen könnyedén győzte le a Houston Rocketset. Keleten a Torontó simán kikapott Charlotte-ban, az Atlanta pedig legyőzte a Chicagót. A nap legnagyobb ponttermését a Brooklyn Nets szállította.

Kinevezhetjük nyugati rangadónak a nyugati főcsoport első helyén álló Golden State Warriors látogatását a harmadik helyen tanyázó Houston Rockets otthonában, de a jelző igazából csak a helyezéseknek szól. Mert azok után, hogy a GSW néhány napja a földbe gyalulta a Cleveland Cavalierst, egyáltalán nem meglepő Curryék 17 ponttal legyőzték James Hardenéket.

Ízelítő a GSW játékából:

A Warriors a 15 ponttal megnyert harmadik negyedben döntötte el a mérkőzést. A kaliforniaiak ezúttal nem csak támadásban remekeltek - a kezdő ötösből mindenki elérte a tíz pontot, Kevin Durant 32-vel, Steph Curry 24-gyel zárt - hanem védekezésben is: a kintről máskor jól dobó Rockets most 7/35-ös triplamutatóval zárt.

Elől és hátul is zakatol a gépezet:

Keleten a második Toronto váratlanul simán kikapott a playoffra pályázó Charlotte Hornetstől, amelyik 28 ponttal nyerte az utolsó két negyedet.

A Memphis ugyan csak hatodik nyugaton, de azért érdemes rájuk figyelni, most éppen a Sacramentót intézték el a remeklő Marc Gasol, Zach Randolph kettős által vezetve: 48 pont és 19 lepattanó volt a közös termésük.

Egy dudaszós kosár a 3. negyed végén:

A játéknap legtöbb pontját a liga egyik pofozógépe szállította: a ligautolsó Brooklyen Nets a többre hivatott New Orleans Pelicans gyűrűjébe rámolt be 143 pontot, úgy, hogy nyolcan is kétszámjegyű pontot tettek be a közös be, köztük a 36 éves argentin Luis Scola (14) is.

Lássuk, hogy is történhetett ez meg:

Eredmények:

Houston Rockets-Golden State Warriors 108-125

Charlotte Hornets-Toronto Raptors 113-78

Philadelphia 76ers-Portland TrailBlazers 93-92

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 112-96

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 107-91

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 114-143

Atlanta Hawks-Chicago Bulls 102-93

Dallas Mavericks-Utah Jazz 107-112

L.A. Lakers-Indiana Pacers 108-96