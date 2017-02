Megállíthatatlan a Miami Heat

A Miami Heat immár kilenc találkozó óta nem talál legyőzőre, ezúttal az Atlantát verték nagyon simán. Győzött a címvédő Cavaliers, és a ligaelső Golden State is. Többen is 40 pont fölé jutottak játéknapon.

A Miami Heat Goran Dragic 27 pontjával, valamint a 18 ponttal és ugyanennyi lepattanóval parádés dupla-duplát szállító Hassan Whiteside vezérletével győzte le nagyon simán a vendég Atlanta Hawks csapatát, és ezzel kilenc mérkőzésre nyújtotta győzelmi szériáját, ami magasan a leghosszabb most az NBA-ben. Hasonló száguldásra utoljára még a Wade-James korszakban volt példa.

Minden sikerül most Miamiban:

Nyert az utóbbi időszakban nem mindig a legszebb arcát mutató Cleveland Cavaliers is. A címvédő ezúttal majd' 30 ponttal verte a Minnesotát. LeBron James két assziszt híján tripla-duplát hozott össze (27 pont, 8 assziszt, 12 lepattanó), Kyrie Irving három negyed alatt osztott ki karriercsúcsot jelentő 14 gólpasszt, és a James által a közelmúltban kritizált Tristan Thompson is megmutatta 18 pontjával, 14 lepattanójával és két blokkjával, hogy nem a szép nevéért kapja a fizetését.

Nagy most az egyetértés Clevelandben:

A ligaelső Golden State Warriors - már-már szokás szerint - szédületes első két negyedet produkált, aminek ezúttal a Charlotte Hornets látta kárát. A 39 pontig (11/15 tripla) jutó Stephen Curry vezette kaliforniaiak az első 24 percet 77-54-re nyerték. Curry mellett a 8/10-es triplamutatóval 29 pontig jutó Klay Thompson, valamint a 18 pontot és 8-8 asszisztot és lepattanót jegyző Kevin Durant volt a győzelem kovácsa.

Steph Curry egyik triplája a 11-ből:

Bostonban is jó napok járnak most a Celtic-drukkerekre, főleg, amikor egy szoros meccsen legyőzik az egyik nagy riválist. A Toronto Raptors elleni sikerhez elengedhetetlen volt Isaiah Thomas 44 pontja, főleg úgy, hogy 19-et az utolsó negyedben pakolt be a vendégek gyűrűjébe.

Isaiah Thomas nem tudott hibázni szerda este:

A Celtics második, a Raptors harmadik a keleti főcsoportban.

A phoenixi Eric Bledsoe hiába dobott karriercsúcsot jelentő 41 pontot, a Suns a papírformának megfelelően kikapott otthon a Clipperstől. Kentavius Caldwell-Pope is élete legjobbját nyújtotta, az ő 39 pontjának azonban a társak is örülhettek, a Pistons ugyanis lenyomta a New Orleans Pelicanst.

Eredmények:

Miami Heat - Atlanta Hawks 116-93

Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves 125-97

Golden State Warriors - Charlotte Hornets 126-111

Boston Celtics - Toronto Raptors 109-104

Orlando Magic - Indiana Pacers 88-98

Brooklyn Nets - New York Knicks 90-95

Detroit Pistons - New Orlean Pelicans 118-98

Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 113-95

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 99-119

Utah Jazz - Milwaukee Bucks 104-88

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 114-124

Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls 100-128