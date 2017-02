Kiütötték az NBA ligaelsőjét

A Denver Nuggets hazai pályán 132-110-re kiütötte a ligaelső Golden State Warriors csapatát az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA legutóbbi játéknapján.

A Denver 24 hárompontossal NBA-rekordot állított be, ugyanakkor érdekesség, hogy amíg a korábbi egyedüli csúcstartó Houston tavaly december 16-án a New Orleans Pelicans ellen 61 kísérletéből érte ezt el, addig a Nuggetsnek erre most elegendő volt mindössze 40 dobás.

A San Antonio Spurs az Indiana Pacers otthonában aratott sikerével bebiztosította, hogy sorozatban a 20. szezonjában zár majd pozitív mérleggel, ezzel megdöntötte a Utah Jazz 1985 és 2004 között felállított 19 idényből álló csúcsát.

Eredmények:

Denver Nuggets-Golden State Warriors 132-110

Utah Jazz-Los Angeles Clippers 72-88

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans 108-110

Dallas Mavericks-Boston Celtics 98-111

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder 120-98

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 102-89

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 103-112

Miami Heat-Orlando Magic 107-116

Indiana Pacers-San Antonio Spurs 106-110

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 99-105