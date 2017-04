A fradisták mindenesetre nem izgulják túl a dolgot, a pénteki edzésen még dalolászni is volt kedvük, Elek Gábor szerint pedig majd megmutatják, hogy a pokolinál is van pokolibb hangulat. És még az is lehet, hogy az első meccset kihagyó Szucsánszki Zita is pályára léphet ezúttal!

Nincs miért tartalékolni Közös énekléssel ért véget a pénteki edzés, ami mutatja, hogy nincs a kelleténél nagyobb feszültség - a csodának azonban ez csak az egyik feltétele