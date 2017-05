Teljesen más mérkőzés

Görbicz Anita a Final Four szervezző bizottságának a meccs előtt így nyilatkozott: "Remélem, irányítóként lépek majd pályára, mert úgy érzem, ezen a poszton tudom a legjobban segíteni a csapatot. De a legfontosabb természetesen az, hogy szerephez jussak. A tavalyi, Buducnost elleni elődöntő egy teljesen más mérkőzés volt, most rendkívül kemény összecsapás vár ránk, de bízom abban, hogy a szurkolóink segítségével idén is sikerül bejutnunk a döntőben."