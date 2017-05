A helyszínen nézi a meccset a várandós Heidi Löke, a győriek korábbi beállója, akit hatalmas taps kíséretében meg is szólaltattak az arénában. "Nagyon örülök neki, hogy vezet a Győr, nagyon remélem, hogy meg is nyeri a döntőt. Hajrá ETO!" - mondta Löke, akinek hat hét múlva születik a babája. A Győrben hat évet lehúzó norvég klasszis azt is elárulta, hogy Oscarnak fogják hívni a kicsit.