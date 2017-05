A statisztikák szerint az Atlético Madridnak nem sok esélye van, hiszen a Bajnokok Ligájában még egyetlen elődöntős párharcot sem fordítottak meg kétgólos, vagy annál nagyobb hátrányból. Az Atlético ráadásul az elmúlt négy évtizedben csak egyszer győzte le olyan különbséggel ellenfelét, amely most továbbjutást jelentene neki, két évvel ezelőtt egy bajnokin 4-0-ra nyert a Simeone-csapat. Ugyanakkor ezt az eredményt már csak azért is nehéz lesz most megismételni, mert a Real Madrid legutóbbi 60 tétmérkőzésén mindig szerzett gólt.