A keddi programban egyedül a C csoportból biztosíthatja be csak egy csapat a továbbjutását, ez az angol bajnok Chelsea. Antonio Conte együttese a második helyen álló AS Roma otthonában játszik rangadót, s ha a két héttel ezelőtti, londoni 3-3 után most sikerülne győznie, már "hátradőlhetne".