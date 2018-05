A BL-címvédő madridiak trénere, Zinédine Zidane hasonlóan járt el, és mivel csapata 2-1-re legyőzte a Leganést, ő is elégedett lehet. Keretéből kedden is hiányozni fog a sérült Dani Carvajal, ám Isco és Nacho Fernández talán visszatérhet. A bajoroknak ebből a szempontból is több nehézséggel kell megküzdeniük, ők Manuel Neuer, Kingsley Coman, Arturo Vidal, Jérome Boateng és Arjen Robben játékára nem számíthatnak.