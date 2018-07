Vámos Márton szerint a magyar férfi vízilabda-válogatott le tudja győzni szerdán az olasz csapatot a barcelonai Európa-bajnokság A csoportjának rangadóján, amelynek kimenetele az egész kontinensviadalt meghatározhatja.

A két együttes legutóbb áprilisban, Rijekában az Európa Kupa nyolccsapatos szuperdöntőjében találkozott egymással, az olaszok akkor 10-5-re diadalmaskodtak.

Vámos Márton világbajnok magyar válogatott vízilabdázó Fotó: Polyák Attila - Origo

„Az a mérkőzés maradandó nyomokat hagyott bennem és a csapatban is, most szeretnénk revánsot venni. Egy fizikálisan kemény mérkőzésre számítunk, ami várhatóan már a brutalitás határait fogja feszegetni, de erre készülünk az edzésen is egy-két gyakorlattal” – mondta kedden a déli tréninget követően a Ferencváros balkezes pólósa, akire az említett horvátországi mérkőzésen „utaztak” az olaszok, mindjárt a találkozó elején egy hatalmas ütést kapott.

Hozzátette, a várhatóan kemény ütközetben mindenkinek meg kell őriznie a hidegvérét: „Nem szabad, hogy valaki esetleg egy négypercest kapjon, mert az akár az egész Eb-re kihatással lehet.”

„Nem akarok esélyeket latolgatni, de úgy gondolom, meg tudjuk verni az olasz válogatottat” – fűzte hozzá.