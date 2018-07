Thomas Doll az időjárásra is kitért, hiszen az előrejelzések szerint 30 fok és 70%-os páratartalom lesz majd a mérkőzés idején.

„Az utóbbi időben Budapesten is nagy forróságban tréningeztünk, így a körülmények nem lesznek annyira újak számunkra. Amik inkább döntőek lehetnek a meccsen, azok a pontrúgások – a világbajnokságon is láthattuk, mennyire felértékelődtek a szögletek, szabadrúgások szerepei egy-egy találkozón. Fontos, hogy a védelmünk és a támadósorunk is jól reagáljon ezekben a szituációkban.