Mivel ezen a szinten az UEFA már mindent úgy rendez és követel meg, mintha BL főtáblás csoportmeccsről lenne szó, Magyarországon most debütált először a gólvonal-technológia. Ezt erre az összecsapásra építették ki a Groupamában. A technika nem marad itt, legfeljebb visszatér, ha a Vidi ezt az akadályt is sikerrel veszi és főtáblás lesz a BL-ben. A Nemzetek Ligájában nem kötelező ennek a használata. Aztán éppen a meccs előtt jött a hír, hogy a világbajnokságon sokat szidott VAR-rendszer, vagyis a videobíró bevezetését is fontolgatja az UEFA - már ebben az idényben.