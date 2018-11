"A BATE nagyon könnyen nyert Budapesten, mi pedig nagyon könnyen Fehéroroszországban, könnyen vettük a görög bajnokikat is, talán azt hittük, a Vidi ellen is könnyű dolgunk lesz.

A Chelsea elleni meccs után fordult a kocka, hiszen a Vidi ráérzett, mi is lehet a játéka.

Nagyon nehéz helyzetben érkeztek Görögországba, most viszont kedvezőbb szituációban várják a csütörtöki meccset. De elmondhatom, jól felkészültünk az ellenfélből" – mondta a görögök edzője, Razvan Lucescu a szerdai sajtótájékoztatón.

Razvan Lucescu bevallotta, hogy az első meccs előtt lebecsülte a Vidit Forrás: Sputnik/Alexey Filippov