Egy 106 éves magyarért rajong Amerika

Bátori Lajos ma is aktívan síel, és igyekszik az élet minden pillanatát kiélvezni. A hosszú élet három titkát is elárulta a Michiganben élő sportember.

A michigani Crystal Mountain szálloda mellett van egy hely, ahová még az üdülő igazgatója sem parkolhat le. Itt csakis Lou Batori, azaz Bátori Lajos állhat meg az autójával, aki 100 évesen kapott egy ingyenes parkolóhelyet.

Forrás: Crystal Mountain / Facebook

A helyiek és a hotel alkalmazottai egytől egyig odavannak érte, de ma már az egész országban egyre többen ismerik a történetét, miszerint 106 évesen is aktívan sportol. Az erdélyi születésű sportember tavaly júliusban töltötte be a százhatot, és február 13-án is úgy döntött, hogy felcsatolja a síléceit, majd - egy vadonatújnak tűnő, rikító sárga-fekete síruhában - útnak indult a lankákon.

"Mindenki imádja Lout" - mondta róla Brian Lawson, a Crystal Mountain PR-igazgatója, aki szerint igazán inspiráló, amit ez a nagyszerű ember véghez visz. Az ő korában ennyire aktívnak lenni - ez fantasztikus. Aki ismeri, nagyon szereti őt, hiszen remek társaság, örülünk, hogy itt van a körünkben" - tette hozzá.

Bátori 10 évesen mászta meg az első hegyet Erdélyben, síelni pedig 16 évesen kezdett el.

Így siel 106 évesen:

Amint a sielok.hu írja, Bátori 1929-ben költözött az Egyesült Államokba, ahol 15 éven át egy kutatóintézetben dolgozott. 1944-ben az édesapja a magyarországi helyzet elől az Államokba menekült, és rábeszélte fiát egy közös cég beindítására. Papíralapú segédeszközöket gyártottak számoláshoz, de a 60-as évek közepén, az első számológépek megjelenése után Lou úgy érezte, hogy ez már nem hiányzik neki, és ismét mérnökként dolgozott.

1968-ban nősült meg. Felesége ragaszkodott ahhoz, hogy Michiganbe költözzenek, de neki nagyon nem tetszett az ötlet. Minden New Yorkhoz kötötte, a barátai, a munkája. Ahogy utólag mondta, gondolkozott egy kicsit a dolgon. "Végül is a költözés olcsóbb volt, mint egy válóper" - mondta viccesen a felesége társaságában.

A sportos életmódban és a minőségi italokban hisz (jobbra Bátori) Forrás: Crystal Mountain / Facebook

A síelésért mindig odavolt, élete során több amatőr Nastar-versenyt is megnyert, és a száz betöltése után is aktív résztvevő maradt - a +100-as kategóriában másodmagával indult még néhány éve.

Idei első síelése során többször végigment a hotel melletti dombokon, majd visszatért az üdülőhelyre, és megitta szokásos Martinijét.

Hat éve a CBS is felkereste a 100 éves sízőt:



Amikor a hosszú élet titkáról kérdezik, így válaszol: Kell egy jó feleség, csak a legjobb minőségű alkoholt fogyaszd, és óvatosan válaszd ki a szüleidet." A 96 éves párját, Judit asszonyt tavaly augusztusban veszítette el, akivel együtt nagyon aktív életet éltek. Gyakorta beültek az oldalkocsis motorkerékpárjukba, rendszeresen túráztak. Lajos hat éve még azt mondta, hogy napi 17 mérföldet kerékpározik, és hetente háromszor csatolja fel a síléceit.

Forrás: Crystal Mountain / Facebook