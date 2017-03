A sportrajongóknak nehéz lesz felkelniük a tévé elől

A Real Madrid otthon, a Barcelona idegenben lép pályára a spanyol labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapján. A Tottenham a harmadosztályú Millwall ellen jutna be az FA-kupa elődöntőjébe, a magyaros Palermo az AS Romát fogadja. Az eredmények alakulását, ezúttal is követhetik folyamatosan frissülő Livescore-oldalunkon. Mutatjuk a programot!