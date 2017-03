Piros Zsombor az iskolai teszten sem vallott szégyent

A Magyar Diáksport Szövetség rendhagyó módon mutatta be a NETFIT legutóbbi tanévi országos méréseinek eredményeit. Húsz iskolás mellett az Australian Open junior győztes teniszezője, Piros Zsombor is belekóstolt a tesztekbe.

A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola húsz diákja korántsem egy átlagos hétfői tanítási napon van túl, hiszen nem mindennapi esemény az, ha együtt tesztelhetik fittségüket az Australian Open junior győztes teniszezőjével, Piros Zsomborral.

Hab a tortán, ha azt is elmondhatják magukról, hogy fittebbek nála, vagy a korábbi világbajnok öttusázó Balogh Gábornál. A többek között állóképességi, hasizom, hátizom, fekvőtámasz, helyből távolugrás teszteket mindannyian kipróbálták, és az eredmények szerint a gyerekek szépen megállták helyüket a versenysportolókkal való összehasonlításban.

Piros Zsombor és Balogh Gábor nem vallott szégyent Forrás: Mdsz.hu

A 17 éves Piros már magántanuló, és a testnevelés órák helyett napi két edzése van: „A NETFIT®-hez hasonló teszteket edzéseken is végzünk, például az állóképességi tesztet, ebben elég jó eredményt sikerült elérnem. Most a fekvőtámasz, hasizom és helyből távolugrás tesztet is megcsináltam, és szerencsére nem vallottam szégyent sem Balogh Gábor, sem a felsős gyerekek mellett." – nyilatkozta az Australian Open junior bajnoka.

Piros Zsombor és Balogh Gábor Forrás: Mdsz.hu

Bár a jelen lévő diákok kiváló eredményeket produkáltak, pl. a nyolcadikos Islai Róbert 2,58 métert ugrott helyből, a hetedikes Papp Tamás 42, a lányok között pedig Csaba Lilla 36 szabályos fekvőtámaszt nyomott, az átlag magyar iskolások fittségén sok a javítanivaló.

Forrás: Mdsz.hu

A legnagyobb gondok az állóképességnél mutatkoznak: a tizenkettedikes fiúk 33%-a, a lányoknál pedig 42% tartozik a fokozott fejlesztést igénylő piros zónába. Jellemző még, hogy a kor előrehaladtával ezek az eredmények fokozatosan romlanak, tehát ötödikes korban ennél még jóval kedvezőbbek a mutatók.

További infografikák a felmérésről itt láthatók.