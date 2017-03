Nevetséges és bizarr lett Ronaldo bronzszobra

Egy valamire való reptérhez a névadóról készült daliás szobor is tartozik – most azonban kis hiba csúszott a számításba.

A Cristiano Ronaldo Repülőtérre átkeresztelt madeirai nemzetközi reptéren szerdán leplezték le a névadó szobrát. A CR7-ről készült alkotás azonban inkább hasonlít egy félig kész vagy viccnek szánt szoborra, mint a sziget focicsillagának mására. Ez főleg a furcsán álló szemöldököknek és a fintorszerű mosolynak köszönhető.

A portugál elnök, Marcelo Rebelo de Sousa leplezte le a különös alkotást Forrás: AFP/Francisco Leong

A Real Madrid és a portugál válogatott sztárja mellett a vendégek is kissé zavartan néztek körül, amikor leleplezték a remekművet. Voltak, akik meg is kérdezték, hogy kit mintáz a szobor, mert – a szemtanúk szerint – még távolról sem emlékeztet a focistára. Maga Cristiano Ronaldo is furcsállva méregette bronzból kiöntött mását.

Mintha Ronaldónak is ott bujkálna a mosoly a szája sarkában Forrás: AFP/Francisco Leong

Cristiano Ronaldo a futballkarrierje indulásakor, 16 évesen hagyta el Madeirát, de a családja még most is a Portugáliához tartozó szigeten él.