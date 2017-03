A gnómtól a vigyorgó lóig, avagy a sportvilág legrondább szobrai

A szerdán leleplezett madeirai Cristiano Ronaldo-szobor nem kevés indulatot szült, záporoztak a mémek, holott korántsemez az első félresikerült alkotás egy-egy sztár sportolóról. Voltak, akik sokkal rosszabbul jártak, akad egészen felháborító darab, és olyan is, amit el kellett távolítani a felháborodott szurkolók miatt. A gyűjtés végén még szavazni is lehet!

A funchali repülőtéren ezentúl nap mint nap megcsodálható mellszoborról már bőséggel írtunk, másokra hárítva a felelősséget kicsit ki is nevettük - most azonban itt az ideje bocsánatot kérni. Némi böngészés után ugyanis be kell lássuk, korántsem lett olyan eldobnivaló a műalkotás, pláne, ha összevetjük az alábbi gyűjtés legjobb (azaz legrosszabb) darabjaival.

Andy Murray sem érti, hogy miért mondják erre a terrakottakatonára Sanghajban, hogy őt ábrázolja.

Diego Maradona nápolyi törpeként:

És Diego Maradona otthon, Buenos Airesben gyurmafiguraként. Minden idők egyik legnagyobb focistája legalább egy rendes szobrot megérdemelt volna. Legalább otthon.

Rögtön felismerték őket, ugye? Ha nem, akkor segítünk: balra David Beckham, jobbra Oliver Kahn Iránban.

A Sunderland legendás edzője, Bob Stokoe egy FA-kupa-győzelemnek örül, és nem kell mindjárt az erkölcsrendészetet hívni.

A Derby County két legendája, Bryan Clough és Peter Taylor gonosz ikerpárként tekint a világra.

Ted Bates, a Southampton egykori játékosa, majd 18 éven át menedzsere a balra látható szobrot kapta a hálás utókortól. A gnómszerű alkotást szerencsére elsöpörte a népharag, és ma a jobbra látható alkotás integet a St. Mary's Stadium előtt.

A valaha volt egyik legnagyobb középtávfutó, a finn Paavo Nurmi meglehetősen plasztikus szobra Helsinkiben az Olimpiai Stadion előtt. Azért itt a több lehet, hogy egy kicsivel valóban több lett volna.

A Los Angeles Lakers otthona, a Staples Center előtt, illetve bent a csarnokban a klub két kiválóságának szobrát is körbejárhatjuk. Maradjunk annyiban, hogy Magic Johnson arca elég furcsa lett.

Shaquille O'Nealnek pedig a védjegyévé vált zsákolását örökítették meg, aminek köszönhetően leginkább a legendás center alfelében gyönyörködhetünk.

Igen, ilyenek vagyunk mi, mi még egy Ronaldo: a madridi szobra sem sikerült igazán jól, mintha az arányokkal is lenne valami baj, és, hát az az arckifejezés, egy kicsit sok lett a szigorból.

A világ egyetlen klubja a Fulham, egyetlen stadionja pedig a Craven Cottage, amelyik előtt nem egy legendás focista, hanem egy halott popsztár szobra van. De, ha egyszer Mr. Al-Fayed jobban szerette Michael Jacksont, mint a londoni klub bármelyik játékosát, akkor Jacko-szobor lesz, és punktum. Pedig lehetne, akár egy Gera-szobor is, nem?

Ezért viszont mi kérünk elnézést, és száz botütést arra, aki kiötlötte és legyártotta: igen, ez Ronaldinho. Kész szerencse, hogy csak valami kalózakció, ami az Ebayen bukkant föl.

