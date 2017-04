Egészen pompás sportműsor vár ránk

Hétvégén is ritkán van ilyen parádés sportműsor, mint amilyen szerdán lesz. Talán a legfontosabb sportesemény a Fradi-Nagyvárad póló Eurokupa-döntő lesz, de olyan fantasztikus rangadókat is nyomon lehet követni akár a livescore alkalmazásunkon keresztül is, mint a Barcelona-Sevilla, a Napoli-Juventus vagy a Chelsea-Manchester City.