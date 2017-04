A szőke bombázó felfedte Maradona szextitkait

Diego Maradona egykori párja, Veronica Ojeda azt mondja, hogy nem találkozott az argentin világbajnoknál jobb férfival az ágyban. A nő két évig nem szexelt, miután szakítottak.

Tízes listán tízes – így értékelte Maradona ágyban nyújtott teljesítményét a futballista egykori szerelme, hozzátéve, hogy "orális szexben jobb is lehetett volna, arra csak nyolcast adok".

Az egyik argentin rádiónak interjút adó Veronica Ojedának volt ideje megismerni Maradonát, hiszen nyolc évig együtt éltek, és van egy közös gyermekük is, Diego Fernando.

2010-ben együtt nézték Novak Djokovic és Tomas Berdych teniszmeccsét Forrás: AFP/Glyn Kirk

Diego volt a valaha volt legjobb szeretőm, és ő is ezt mondja rólam. Senki nem ér a közelébe sem. Miután szakítottunk, két évig nem is szexeltem senkivel. Igazi szenvedély volt közöttünk" – emlékezett vissza Veronica Ojeda.

Arról is mesélt, hogy Maradonának volt egy fétise. "Többször arra kért, hogy öltözzek be rendőrnőnek. Azóta is megvan ez a jelmezem. De a többi is, amiket hordtam."

Azt is elárulta, hogy egy alkalommal Kolumbiában egy olyan úszómedencében szeretkeztek, amely tele volt emberekkel. "Nem tudom, bárki észrevette-e, mit művelünk."

Maradona legidősebb lánya, Dalma nem igazán örült Ojeda kitárulkozásának. "Szégyellem magam, hogy ezeket kell hallanom. Ez teljesen felesleges volt. Ennél mélyebbre nem lehet süllyedni. Valójában semmi rosszat nem mondott az apámról, de jobb lett volna, ha inkább csendben marad."