Nincs nagyobb troll a húsvéti nyuszinál

Washingtonban ezúttal is megrendezték a kabalaállatok éves futóversenyét, amit egy hívatlan vendég akciója döntött teljes káoszba.

A Washington Nationals baseballcsapat pályáján hagyományosan ilyen tájban rendezik meg azt a futóversenyt, amelyen az amerikai főváros, illetve környéke csapatainak kabalaállatai (mascot) vesznek részt. A főszereplő ezúttal a Nationals szülinapos kabalája, Screetch volt, illetve egy nyúl, akit senki sem hívott.

A nagyszabású sporteseményen a baseballpályán kellett egy kört megtenniük a mascotoknak. Az első váltához szinte egyszerre érkezett a Nationals kedvence, valamint YouDee (University of Delaware), Slapshot (Washington Capitals), Pinch (Maryland Blue Crabs), Bill the Goat (a Navy, azaz a haditenerészet kecskéje), Talon (DC United), Testudo (University of Maryland) és The Colonial (George Washington University). Itt váltották őket az elnökök - mégiscsak Washingtoban vagyunk.

George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt kezdett ádáz versenybe. Utóbbi mellett "Hagyjuk nyerni Teddyt" (Let's Teddy Win) néven még Twitter-csoport is alakult, és talán nyert is volna, ha a cél előtt nem sokkal a semmiből érkező Húsvéti Nyuszi nem viszi a földre a presidentet egy tökéletes tackle-lel.

A történeti hűség kedvéért: a győzelmet a születésnapos Screetch szerezte meg.