A román legenda sírásba kergette a magyar teniszezőt

Ilie Nastase, a román Fed-kupa-csapat kapitánya nem csak Johanna Kontát sértette meg, de Serena Williamsnek is jutott egy rasszista megjegyzés.

Kis híján botrányba fulladt a romániai Constantában rendezett Nagy-Britannia–Románia FED-kupa-mérkőzés, mégpedig a román válogatott kapitánya, Ilie Nastase miatt. A 70 éves román legenda Johanna Konta és Soran Cirstea mérkőzésének második játszmájában dobta le a láncot, amikor a brit teniszező a 6:2-re megnyert első szett után 1:2-es hátrányban volt.

Nastase egy vitás bíró ítélet után a pályára sietett, ahol keresetlen szavakkal kiosztott mindenkit. „Mi a kibaszott bajod van?" – kérdezte többször is bírót, majd Kontát és a brit kapitányt, Anne Keothavongot is „hülye kurvának" nevezte.

A mérkőzést vezető Andreas Egli ekkor elküldte a pályáról és a nézőtérről is Nastasét, aki dúlva-fúlva vonult az öltözőbe, így a Heather Watson elleni első meccset nyerő Simona Halepre maradt a feladat, hogy megnyugtassa az értetlenkedő közönséget.

A magyar származású Konta a következő game-et végigsírta és el is veszítette, majd bement az öltözőbe, hogy kicsit összeszedje magát. Miután visszatért, zsinórban öt játékot nyerve behúzta a meccset.

Nastasének két napon belül ez volt a második értelmezhetetlen megnyilvánulása, sőt, a pénteken talán még ennél is mélyebbre tudott süllyedni. Mikor egy újságíró Serena Williams születendő babájáról kérdezte Simona Halepet, Nastase azt találta közbevetni, hogy Várjuk meg milyen lesz a színe. Talán olyan, mint a tejcsoki? – utalt laza rasszizmussal arra, hogy Serena vőlegénye fehér.

Szombaton reggel pedig rátámadt arra a brit újságírónőre, aki meg merte írni, amit mondott, és több jelenlévő füle hallatára többször is lehülyézte, azt kérdezve tőle, hogy miért állítja be rasszizmusként, amit mondott? „Mi csak leírtuk, amit mondott, egyáltalán nem kommentáltuk, de nyilvánvaló, hogy teljesen fölösleges volt a bőrszínre utalnia" – mondta a kérdőre vont újságíró, Eleanor Crooks.

Nastase egyébként egy hónapon belül másodszor rontott neki Serena Williamsnek, akkor doppingolással vádolta, más magyarázatot nem találva az amerikai sportoló fizikumára. A nemzetközi szövetség (ITF) fegyelmi vizsgálatot indít a történtek miatt a román kapitány ellen, és visszavonta az akkreditációját, így vasárnap már nem is lehet ott a mérkőzéseken.

Nastase megpróbált még nekirontani a munkáját végző Eleanor Crooknak:

A botrányos viselkedés után Nastase ellentámadásba lendült. Mint mondta, az egész botrányt a brit sajtó kavarta, hiszen köztudott, hogy Serena Williamsszel és a vőlegényével is jóban van.

A legendák között

Internationaux de France de tennis : Ilie Nastase - Tom Gorman TENNIS tournament (International of France) tournament (Grand slam) semi final men's singles tennis player Nastase Ilie volley match-sport stadium (Roland Garros) SPORT COLOUR SQUARE FORMAT Forrás: Ina/Ina/Aimé Dartus

Ilie Nastase minden idők egyik legsikeresebb román sportolója. A '70-es években a világ legjobb teniszezői között jegyezték, 1973-ban a világranglistát is vezette. Egy-egy alkalommal nyerte meg a Roland Garrost és a US Opent, valamint kétszer játszott döntőt Wimbledonban. 58 egyén is 45 páros ATP-tornát nyert, így egyike annak az öt teniszezőnek, aki száz tornagyőzelem fölé jutott. Visszavonulása után regényeket írt francia nyelven, 1996-ban sikertelenül pályázott a bukaresti főpolgármesteri székért, 2012-ben azonban bekerült a román szenátusba a Konzervatív Párt színeiben.