Zárjuk szépen ezt a csúnya vb-t

Péntek lévén még az eddigieknél is jobban megélénkül az élet a tévében, hazai és nemzetközi események sokasága csábít semmittevésre. Hokisaink elbúcsúznak Kijevtől, de sajnos nem a divízió I/A csoporttól. Lesz budapesti ATP-torna, amit Livescore-oldalunkon is vígan követhet, sok-sok bicaj, kosárlabda és némi motorsport. Aki pedig focira vágyik, azt a játék háromféle változata is várja ma.