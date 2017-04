Hajdú B. István: Senkit nem lehet beerőszakolni a stadionba

Hajdú B. István szerint nem tett rosszat a labdarúgó NB I-nek a létszámcsökkentés és izgalmasan is alakul a 2016-2017-es bajnoki szezon, de a magyar futball minőségét nem lehet egyik napról a másikra megemelni. A nézőket nehéz kicsábítani a stadionokba, hiszen a televízióban szinte minden sporteseményt élőben megkapnak, és csak akkor térnek vissza rendszeresen a lelátókra, ha beleszeretnek az élménybe, amit kapnak. A népszerű kommentátorral telefonon beszélgettünk a magyar futballról, a szakmájáról és az idő múlásáról.

2016-ról remek emlékeket őriz a magyar foci, de milyen állapotban van jelenleg a hazai klubfutball?

A magyar válogatott eredményesen szerepelt a 2016-os Európa-bajnokságon, ugyanez már nem volt elmondható nemzetközi selejtezőkben induló klubcsapatainkról, hiszen az albán bajnokság második helyezettje búcsúztatta a magyar bajnokot. Összességében elmondható, hogy a magyar labdarúgás egészéből nem következett a franciaországi szereplésünk.



Az izgalmakra azért nem lehet panasz az NB I mostani szezonjában.

Az NB I színvonalának elvileg jót tett a kisebb létszám, hiszen a legjobb játékosok 16 helyett 12 csapatba koncentrálódnak, ez pedig érezhető a mérkőzések minőségén. A klubok stabilak anyagilag, nem kell attól tartani, hogy holnapután csődbe megy valamelyik. A bajnokság izgalmasan alakul, 3-4 csapat versenyben van az aranyéremért, külön örömteli, hogy a Vasas és a Budapest Honvéd emellett a fiatalok szerepeltetésére is nagy figyelmet fordít. A kiesés elkerülésében 5-6 klub is érintett, tehát majdnem a teljes mezőny érdekelt még valamilyen cél elérésében. Ami előrelépés, hogy talán tudatosabban játszanak a csapatok szinte minden együttesnek van valamilyen stílusjegye, ami felfedezhető a játékában. Ha van hátránya a 12 csapatos lebonyolításnak, akkor az a kevés város, Győrből, Pécsről, Szegedről, Békéscsabáról vagy Tatabányáról azért hiányzik az élvonalbeli futball, a helyi gyerekeknek még mindig motivációt jelent, ha bemutatkozhatnak az NB I-ben.

Mit jelent Hajdú B. Istvánnak az NB I? Munka, szerelem, esetleg más?

Nosztalgikus érzésekkel tölt el, ugyanis én a magyar focin nőttem fel, nem nemzetközi mérkőzéseken. A '70-es, '80-as években a Népstadion metróaluljárójában találkoztunk a barátaimmal és mentünk a kettősrangadókra, mindegy volt, ki kinek szurkol. De volt, hogy a meccsek után átmetróztunk egy másik pályára, ha csak 45 percre, de lássuk futballozni Détári Lajost. Ma már nincsenek hozzá hasonló futballisták az NB I-ben, és azon sem lepődhetünk meg, ha az emberek szerda este a Real Madrid-Bayern München mérkőzést választják egy Ferencváros-Vasas helyett. A magyar futball színvonalát nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, de arra lehet törekedni, hogy a meccsre járás kétórányi élmény legyen, hangulattal, körítéssel, szolgáltatásokkal. A nézőt nem lehet beerőszakolni a stadionba, ha beleszeret valamibe, akkor ott marad, ha nem, akkor más elfoglaltságot keres. Egy NB I-es mérkőzésre belépőt váltani ugyanannyiba kerül, mint egy mozijegy, el lehet dönteni, hogy Tom Cruise-t vagy Lovrencsics Gergőt nézzük meg.

Mi a különbség egy 20 évvel ezelőtti és egy mostani NB I-es mérkőzés között?

Az érzés ugyanaz, persze sok minden megváltozott. Húsz évvel ezelőtt még egykorú voltam a játékosokkal, könnyebben kommunikáltam velük és egyszerűbb volt közel kerülni a főszereplőkhöz, elmenni egy edzésre, beszélgetni az öltözőfolyosón. Márciusban a Szusza Ferenc Stadionban rendezték a Vasas-Haladás mérkőzést, Mészöly Géza a kezdés előtt mondta, hogy Király Gábor lebetegedett, ezért nem lép pályára. Gyorsan meglátogattam, egy falfehér férfi feküdt a gyúrópadon, akkor jutott eszembe, hogy nem is tudom, mikor jártam utoljára NB I-es csapat öltözőjében.

Van olyan NB I-es közvetítés, amit soha nem felejt el?

Sok ilyen van, az eredmény vagy épp a mérkőzés jelentősége miatt, bár én 2003-tól az M4 Sport indulásáig televízióban nem közvetítettem NB I-es mérkőzéseket. Emlékezetes volt néhány évvel ezelőtt egy siófoki látogatásom a Magyar Rádió munkatársaként. Amikor beléptem a közvetítőállásba, észrevettem, hogy az a szék, amit 1995-ben a helyére tettem, addig a napig ugyanúgy állt.

Volt olyan edző, játékos vagy szurkoló, aki reklamált önnél a közvetítésben elhangzottak miatt?

Nem nagyon emlékszem ilyenre. Tökéletes közvetítés ugye nincs, de ha el is rontok valamit, fontos, hogy egyik szereplő se feltételezze, szándékosan tettem. Egy Ferencváros-Újpest mérkőzés után a lila-fehérek kapusa, Szűcs Lajos szóvá tette, hogy amit én kapufának láttam, azt bizony ő tolta oda. Megnéztem újra a jelenetet, és igaza volt, de tényleg nem feltételezte, hogy el akartam hallgatni a bravúrját. A szurkolóktól is kapok visszajelzést, az utcán latolgatjuk az esélyeket, de emailben is megkeresnek. Volt olyan, hogy az első félidőben az egyik csapat szurkolója voltam, a másodikban pedig az ellenfélé. 20 vagy 30 évvel ezelőtt azért jobban megfogta érzelmileg az embereket a futball, aki nem tudta a következő négy forduló párosítását, az nem is volt igazi drukker.

NB I témában számíthatunk versre Hajdú B. Istvántól?

Nem valószínű, ezek a versek kivételes alkalmakra íródtak, a véletlen szülte művek voltak, az NB I-ben nem láttam olyan hőstettet, amit meg kéne költeni. De azt megígérhetem, hogy a következő versemet oroszul is megírom, ha kijutunk a 2018-as oroszországi világbajnokságra, de mint tudjuk, erre jelenleg nagyon kevés esély van.

Szakmája egyik legjobbjaként milyennek látja a feltörekvő kommentátorgenerációt?

Amikor én kezdtem, egyetlen televízió volt és összesen két csatorna, ma pedig csak sportcsatornából van tíz és szinte nincs olyan jelentős sportesemény a világon, amit Magyarországon ne lehetne követni. Csak a fociról beszél vagy harminc kommentátor, vannak jobbak és vannak rosszabbak is. Véleménye mindenkinek lehet, ami számomra nem elfogadható, ha valaki felkészületlen. A nézők már mindent látnak és szinte mindent tudnak, de olyan is leülhet a tévé elé, aki egy éve nem nézett focit, így nem könnyű feladat mindenki számára érdekes információval szolgálni.

Ha adhatna tanácsot pályakezdő önmagának, mi lenne az?

Nem tudom, mit mondanék, mert teljesen más világot élünk, mint akkor. Legyen meg az az alázat és a játék iránti szeretet, ami Faragó Ricsire és rám jellemző volt, amikor megjelentünk a televíziónál. Ha pedig kívánhatnék, azt szeretném, hogy legyen kiszámíthatóbb a közvetítési jogok vándorlása a csatornák között.

Van ideje szurkolóként mérkőzésekre járni?

Kevés, szinte semmi, hiszen a mérkőzések szinte egy időben zajlanak, én pedig dolgozom közben. A nagyobbik fiam vízilabdázik, ha időm engedi, az ő meccseire mindig kimegyek és szigorúan szülőként meghúzódom a nézőtéren.

Hamarosan kezdődik az U17-es labdarúgó Európa-bajnokság, mit vár a magyar csapattól a horvátországi tornán?

Láttam a selejtező mérkőzéseket, nem vagyunk kiemelkedőek a korosztályban, de nem vagyunk lemaradva sem. Fontos lenne, hogy a srácok élvezzék a mérkőzéseket és mutassák meg magukat, ennyi játékosmegfigyelő között egy 16-17 éves futballista 2-3 jó mérkőzéssel akár a jövőjét is megalapozhatja.

A közvetítések mellett hétvégenként a képernyőn is láthatjuk, az M4 Sport NB I-es mérkőzések történéseit összefoglaló magazinja, a Góóól! mostantól már szombaton és vasárnap is jelentkezik egy-egy adással. Mit kell tudni a megújult műsorról?

A 90-es években szenzációnak számított, hogy minden NB I-es mérkőzésen jelen voltunk egy-egy kamerával és vasárnap összefoglalót mutathattunk a nézőknek. Ma már más a helyzet, hiszen mind a hat NB I-es mérkőzés élőben követhető valamilyen formában, vagy az M4 Sport csatornán vagy az m4sport.hu oldalon. Emellett szeretnénk teljes élményt nyújtani azoknak, akik élőben nem láthatják a mérkőzéseket és bő összefoglalókkal, illetve elemzésekkel jelentkezünk. Röviden úgy foglalhatnám össze a két adás közti különbséget, hogy szombaton megmutatjuk mi történt, vasárnap pedig arra koncentrálunk, mi miért történt.

