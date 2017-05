Rajtol a hoki-vb és a Giro, folytatódik a férfi pólódöntő

Ilyen napok is vannak: háttérbe szorul a foci, mert kezdődik a jégkorong világbajnokság, ráadásul mindjárt rangadókat nézhetünk a tévében. Indul az év első háromhetes kerékpáros körversenye is, a Giro d'Italia, valamint folytatódik a Szolnok és az Eger versenyfutása a férfi póló bajnoki címért. Akit a tenisz érdekel, Estoril, Prága és Rabat szerepel az ajánlatban, a meccseket Livescore-oldalunkon is követhetik.