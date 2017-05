Már felnőttem, de anyára szükségem lesz a vb alatt is

Május első vasárnapján a 17. FINA Világbajnokság résztvevői is felköszöntik édesanyjukat. A sportteljesítmények mögött szinte kivétel nélkül ott van a szülői támogatás, anyai gondoskodás. Manhercz Krisztián vízilabdázó, Kormos Villő műugró édesanyja, Kiss Szofi és Kiss Juli szinkronúszók és Kapás Boglárka úszónő édesanyja is meséltek az ünnepről.

Manhercz Krisztián, a férfivízilabda-válogatott tagja elmondta, hogy nagyon fontos neki édesanyja - és édesapja - jelenléte a lelátón.

Manhercz Krisztián az édesanyjával Forrás: FINA-Budapest2017

"A pályafutásom kezdete óta minden mérkőzésen és tornán ott voltak a szüleim, mindenhová elkísértek, és jelenlétükkel is támogattak. A korosztályos világversenyeken éppúgy ott ültek a nézőtéren, mint ahogyan a felnőttválogatottal játszott mérkőzéseimen. Hozzászoktam, és az az igazság, hogy már talán igénylem is, hogy ott legyenek. Ha kinézek a lelátóra, és nem látom édesanyámat, már szinte furcsa is lenne a helyzet. Inspirál a jelenléte és motivál, erőt tudok belőle meríteni. Sokkal tartozom neki, szüleimnek, örülök, hogy együtt élhetjük meg a pályafutásom egyes állomásait."

Kormos Villő háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes műugrónak ma is fontos, igényli is, hogy szüleivel meg tudja megbeszélni ügyes-bajos dolgait. Édesanyja tanácsát mindig kikéri, és jó érzés számára, hogy tényleg mindent meg tudnak beszélni. Villő műugrás iránti szenvedélye megfertőzte a szülőket, akik idén nyáron indulnak a budapesti masters világbajnokságon. Édesanyja, Kormos-Tóth Lívia, akit Villőnek nem sikerült lebeszélnie a műugrásról, azt mondja, mindig nagy titkolózás előzi meg az anyák napját a családban, a gyerekek kis ünnepséget körítenek a jeles nap mögé.

Kormos Villőnek kisgyerekként Egér volt a beceneve Forrás: FINA-Budapest2017

"Villőnek kicsiként Egér volt a beceneve, gyakran készítettünk együtt egér rágta sajttortát. Ma már nem vagyunk ennyire bolondosak, de a tortát másoknak még mindig együtt sütjük. Hogy idén mivel lepnek meg? Biztos, hogy mindannyian mással, Villő például az utóbbi időben szeret festeni, szerintem egy képpel ajándékoz majd meg. Nagyon összetartók a lányok, és jó érzés, hogy sok mindenben kikérik a véleményünket. Alig várjuk a nyarat, amikor először Villőnek szurkolhatunk, majd aztán ő nekünk."

Kiss Szofi a magyar szinkronúszó-válogatott legrutinosabb tagja. A július 14-én kezdődő világbajnokságon várhatóan szólóban, duóban és csapatban is ott lehet az indulók között. A londoni olimpia után felhagyott a versenyzéssel, majd mégis újrakezdte. Ebben nagy szerepe volt szüleinek, akik nem hagyták, hogy a sok munka kárba vesszen, a végső lökést édesanyjától kapta meg.

Kiss Szofi, a mamája és a születésnapi torta Forrás: FINA-Budapest2017

„Nagyon sok alkalom volt, amikor abba akartam hagyni a versenyzést gyerekként, mindig édesanyám volt az, aki ezt nem hagyta. Azt mondta, rengeteg munkát fektettem bele, nem akarja, hogy ha felnövök, a fejemet verjem a falba, amiért nem hoztam ki magamból a maximumot ebben a sportágban. Szerinte a lehetőséget, ami a tehetségemből fakad, nem szabad eldobnom. Mára megértettem, hogy igaza volt, és ezért nagyon hálás vagyok neki."

Kiss Juli anno gimnazistaként indult a 2010-es budapesti Eb-n szinkronúszásban. Tizenegy év elteltével a budapesti masters világbajnokságra áll össze az akkori csapat, hogy ismét átélhessék azokat a csodálatos pillanatokat és ahogy akkor, most is, felnőtt fejjel nagyon sokat jelent anyukája támogatása.

Kiss Júlia és az édesanyja Forrás: FINA-Budapest2017

„Mindig teljes önzetlenséggel nézte azt, hogy mi a legjobb nekem. Amikor egy évre kiköltöztem Kanadába, hogy egy kinti egyesület színeiben folytassam a szinkronúszást, ő nem szólt semmit, csak támogatott és biztatott, pedig biztos nagyon nehéz volt neki a legkisebb lányát ilyen messzire elengedni. Bízom benne, hogy ugyanazt a szeretetet és neveltetést fogom tudni adni a gyerekeimnek, mint amit én kaptam tőle. Bár már felnőttem, de anyára szükségem lesz a vb alatt is, hogy érezzem, ahogy szurkol, ahogy támogat, és hogy büszke lehessen rám, hiszen nélküle nem tartanék itt, ahol most vagyok."

Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, ötszörös Európa-bajnok, kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok, világbajnoki bronzérmes úszó édesanyja, Pány Gabi korábban így nyilatkozott lányáról.

Kapás Boglárka is sokat köszönhet az édesanyjának Forrás: FINA-Budapest2017