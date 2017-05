Budapesten a legjobb akciósportok

Augusztus 16. és 19. között Budapesten rendezik az Extrémsportok Nemzetközi Fesztiváljának idei második állomását.

"A világ legjobb akciósportjait hozzuk el. Húsz éve indult a sorozat, amely először jön Budapestre" - ismertette a szerdai sajtótájékoztatón Hervé André-Benoit, az esemény szervezője és jogtulajdonosa. Májusban Montpellier-ben kezdődik az idei sorozat, a második állomás lesz a magyar főváros, majd szeptemberben Edmontonba, végül novemberben a kínai Csengtúba látogatnak el a világ legjobb extrémsportolói.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár arról beszélt, hogy szükség van ezekre az új sportágakra, mert új célközönséget, fiatalokat szólítanak meg.

"Az esemény révén bepillantást nyerünk az extrémsportok világába, sok fiatal pedig ennek hatására kezdhet sportolni. Közös szándékunk, hogy Magyarország elkápráztassa a világot" - mondta Szabó Tünde. Ennek jegyében idén több mint nyolcvan nemzetközi sportrendezvény lesz hazánkban, és már most biztos, hogy jövőre is lesz legalább ötven. Az ilyen események erősebbé teszik a magyar sportdiplomáciát, javítják az országimázst, továbbá növelik a sportturizmust, ami bevételeket is generál - tette hozzá az államtitkár.

A jogtulajdonos fejlesztési igazgatója, Olivier Pascal azt ismertette, hogy egyre több sportáguk jelenik meg az olimpia műsorán. Így például a BMX szabadstílusú versenyszáma már ott lesz a 2020-as, tokiói játékokon, de 2024-re és 2028-ra további bővülésre számít. Magyarországon BMX-esek, rolleresek, gördeszkások és hegyikerékpárosok versenyeznek majd.

Sándor Benedek, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke jelezte, hogy Kun Ádám révén magyar világbajnoka is van a BMX-szakágnak.

A zenén és a sporton kívül nincs olyan más szegmense az életnek, amely ennyire összekötné az embereket, Budapestnek ezért szüksége van ilyen eseményekre - mondta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes. Nem véletlenül a Sziget után lesz az extrémsportfesztivál, a fiatalok így szívesen meghosszabbítják magyarországi tartózkodásukat - tette hozzá. A sajtótájékoztató a FISE-sorozaton tavaly harmadik helyen záró Kun Ádám rövid bemutatójával zárult.