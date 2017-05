A Bayernnél már nem divat hús-vér edzőket ültetni a mikrofon mögé

A Bayern München megtartotta a szokásos nyári Audi Kupa első sajtótájékoztatóját, ahová három csapat edzőjét hívták meg. Közülük csak egy jött el, mégis mindhárom ott volt.

Augusztus 1-jén és 2-án ötödik alkalommal rendezik majd meg az Audi Kupát, ahol a házigazda Bayern München mellett ezúttal is három világklasszis csapat lép majd pályára az Allianz Arenában. A házigazda mellett ezúttal a két európai együttes kilétét fedték föl, a harmadik rendszerint egy dél-amerikai csapat szokott lenni.

A rendhagyó sajtótájékoztatón a három csapat edzője ott is volt, meg nem is. Carlo Ancelotti teljes valójában folytatta hadviselését a német nyelv ellen (Pep Guardiolával ellentétben ő nem fárasztja magát a nyelv megtanulásával), míg az Atlético Madrid és a Liverpool edzője, azaz Diego Siemone és Jürgen Klopp csak hologram formájában voltak jelen a teremben.

Felbukkanásuk mindenkit meglepett:

Előbbi ugyanolyan komoly, utóbbi pedig ugyanolyan szórakoztató volt így is, mint amikor három dimenziós valójukban teszik tiszteletüket hasonló rendezvényeken.

Azt eddig is tudtuk, hogy a modern technika csodákra képes, a kérdés inkább az - lehet, hogy Diego Simeone mégis marad az Atlético kispadján. Azok után, hogy lassan már kész tényként kezelték/kezeltük a távozását, most arra a kérdésre, hogy nyáron is ő ül-e majd a kispadon így válaszolt:

"Most velem beszélget, ami arra utal, hogy a következő szezonban is én leszek az edző, ha minden jól alakul a klub körül. Hamarosan találkozunk Németországban."