Sportrajongók, nem lesz könnyű választani! A Forma-1-es spanyol nagydíj időmérője mellett képernyőre kerül a túraautó-világbajnokság kvalifikációja is, Mogyoródon szoríthatunk ezen a hétvégén Michelisz Norbertnek. Láthatjuk a Videoton és a Ferencváros bajnokiját is, folytatódik a jégkorong-vb és a Giro is, de képernyőre kerül az Arsenal és a Manchester City is. Ha nem akar lemaradni semmiről, böngéssze az Origo livescore alkalmazását is.