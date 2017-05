Teljes életet élhet a kómából visszatérő magyar futsalkapus

A Dunakeszi futsalcsapatának korábbi kapusa, Hacker Gábor két éve ájult el és esett kómába, mostanra viszont már csak nem teljes életet tud élni szülővárosában Makón.

A 28 éves korábbi sportoló éppen két éve, 2015. május 14-én járt szerencsétlenül, miközben a fővárosban a Ferencvárosi női kézilabdázóinak bajnoki címét ünnepelte. Elájult és azonnal kómába esett.

"Majdnem eljutottam már arra a szintre, hogy teljes életet élhetek - mondta a Délmagyar.hu-nak nyilatkozva két évvel a történtek után, részletesen leírva a gyógyulás folyamatát, melyben az utóbbi két hónapban már az intenzív gyógytorna játszotta a főszerepet. - Heti háromszor jártam 45 perces vízi, kétszer 60 perces szárazföldi tornára, amely kifejezetten az egyensúlyomat fejlesztette."

Hacker Gábor emellett elvégzett egy alapfokó számítógépkezelői tanfolyamot, újra megtanult gépelni, és egy közeli barátja jóvoltából hamarosan munkába is állhat önkéntesként egy makói vállalkozásnál.

A sporttól pedig azóta sem szakadt el. Habár arról egyelőre nincs szó, hogy visszatérne a kapuba, de nem is lehet kizárni, igaz, ha vissza is térne, már az egykori Pest megyei sikercsapat színeiben tenné. "Jó érzés, hogy a vezetőség visszavár, de a régi igazi, nagy csapatból már alig vannak a keretben. Szeretnék még védeni, de hosszú hónapoknak kell eltelnie addig. Mindig is merev izomzatú voltam, a balesetet követően viszont a gyógytornászok segítségével sokat lazultam. Még nem érzem magam annyira erősnek, hogy beálljak a kapuba" - mondta Hacker.

Az egykori kapus mindig is szerette gyűjteni a sportolók mezeit, és az elmúlt években a megsegítésére szervezett jótékonysági tornákon szépen gyarapodott a gyűjteménye, sőt még azt a dedikált mezt is visszakapta, amit két évvel ezelőtt a mentősök levágtak róla - az FTC beállója, Szamoránszky Piroska küldött neki egy újat.