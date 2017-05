Phelps is futhat piros gatyában a Baywatch-lányok mellett

Michael Phelps vízimentőnek állt. A visszavonult úszólegena Dwayne Johnson előtt tette le a vizsgát, és vált a Baywatch csapatának tagjává.

Minden idők legsikeresebb sportolója, a 23-szoros olimpiai bajnok úszó, Michael Phelps az úszás után is talált magának elfoglaltságot. Például részt vesz az új Baywatch film reklámozásában. Az alábbi szórakoztató kisfilmben, az új vízimentő egység főnöke, Dwayne "The Rock" Johnson vizsgáztatja az új fiút, aki nagyon szeretne bekerülni a csapatba. Tüdeje van, úszni viszonylag jól tud, és a gumidelfint is újra tudja éleszteni - azaz alkalmas.

A videó végén látható üdvözült vigyorból, pedig jól látható, hogy Phelps nagyon elégedett az új munkakörével és persze a munkatársakkal.