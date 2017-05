Rekordlétszám a pesti kick-box Világkupán

A hétvégi budapesti kick-box világkupára a szervezők várakozásának megfelelően rekordlétszámú, 2700 nevezés érkezett.

A tavalyi versenyen 2200 jelentkezést regisztráltak, az akkori csúcs most ötszázzal dőlt meg. A világkupán 38 ország 250 klubjának képviseletében vesznek részt sportolók.

A Magyar Kick-Box Szövetség alelnöke, Juhász Gábor az MTI-nek elmondta: "szerencsére a világkupa szervezésének finisében felmerülő akadályokat is sikeresen vettük". Hozzátette, hogy a korábbinál lényegesen nagyobb versenyzői létszám mellett a résztvevőkkel érkező edzők, hozzátartozók elszállásolása is tartogatott számukra kihívásokat, amelyek megoldásában a budapesti szállodák "rugalmasságára" is szükségük volt.

Juhász Gábor azt is elárulta, hogy néhány esetben az érkező sportolók vízumkérelmének elbírálása kapott prioritást, a segítségért az érintett nagykövetségeknek tartoznak köszönettel.

A világkupán hat szabályrendszerben zajlanak a küzdelmek. A megnövekedett létszám miatt idén már két helyszínen bonyolítják le az eseményt: a tatamis szabályrendszerek versenyszámait szombaton és vasárnap 9 órától a MOM Sportközpontban, míg a ringben zajló küzdelmeket a Kongresszusi Központban 10 órától rendezik meg szombaton és vasárnap.

A szervezők részben főpróbaként tekintenek világkupára, mivel idén novemberben Budapesten rendezik három szabályrendszer - point-fighting, kick-light, full-contact - világbajnokságát is.

A világkupa május 20-i döntőiről kétórás közvetítést ad az M4 Sport.