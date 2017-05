Meztelenül keresi párját az olimpiai bajnok úszólegenda

A négyszeres olimpiai bajnok holland úszólegenda, Inge de Bruijn 43 évesen adta a fejét valóságshow-szereplésre: az Ádám keresi Évát című műsorban lesz jelenése, ahol a szereplők anyaszült meztelenül keresik a szerelmet egy trópusi szigeten.

A holland RTL5 csatornán csütörtökön kerül adásba a Magyarországon is hasonló címmel futó meztelen társkereső azon epizódja, amelyben a négyszeres olimpiai bajnok úszó, Inge de Bruijn is látható lesz - a maga természetes valójában.

A 43 éves bajnoknő egyedülálló, és 2007-es visszavonulása óta próbálkozott már modellkedéssel is (a Sapph fehérneműmárka arca, illetve teste volt), most pedig szeretne magának társat és egy új karriert találni.

Mint elmondta, egy olyan férfit keres a szigeten, aki "kedves, jóképű, odafigyelő és egy kicsit titokzatos". Hosszabb távú terveiben pedig a tévés karrier szerepel, abban reménykedik, hogy a műsor végeztével életmód és utazási műsorok gazdája lehet.

Inge de Bruijn 1973-ban született, és az 1991-ben lett a felnőtt élvonal tagja, amikor előbb a perth-i világbajnokságo harmadik lett a 4x100-as gyorsváltóval, majd ugyanebben a számban Európa-bajnoki aranyat ünnepelhetett. Az 1992-es barcelonai olimpia azonban nem úgy sikerült, ahogy várta, 100 gyorson és a 4x100-as váltóval is csak nyolcadik lett, az atlantai olimpiára pedig nem is jutott ki.

Négy évvel később, 2000-ben Sydney-ben aztán mindent bepótolt: az 50 és a 100 gyors mellett a 100 pillangót is megnyerte, majd 31 évesen Athénban 50 gyorson is meg is védte a címét, amivel mai napig a legidősebb női úszó, aki egyéni számban olimpiai aranyat tudott nyerni.

Nagymedencés ilágbajnokságon öt, Európa-bajnokságokon három aranyérmet nyert, mielőtt 2007-ben visszavonult.