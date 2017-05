A brit sajtóban csak Steve-ként ismerik azt a fedél nélkül élő férfit, aki a hétfő esti, manchesteri terrortámadás után segített a túlélőkön. Az egyik súlyosan sérült nő életét például megmentette azzal, hogy elsősegélyben részesítette.

Steve története egész Nagy-Britanniát meghatotta, már majdnem 10 ezer fontot gyűjtöttek össze neki. A West Ham United társtulajdonosa, David Sullivan is segíteni szeretne a hős férfin. Hat hónapos lakhatást biztosítana számára és pénzzel is támogatná, de egyelőre nem találja őt. A klubtulajdonos a BBC Radio5 adásában jelentette be, hogy megjutalmazná a hős hajléktalant, de Steve egyelőre nem jelentkezett.

Ariana Grande hétfői, manchesteri koncertjén egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát. A támadásban 22-en életüket vesztették.