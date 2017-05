Az Egerért szoríthatunk a BL-ben, a Bundesliga a tét Németországban

A csütörtöki tévés sportműsor kínálatában több érdekes esemény is lesz. A szabadedzésekkel kezdetét veszi a Forma 1-es Monacói Nagydíj a szabadedzésekkel, de az Egerért is szoríthatunk a vízilabda Bajnokok Ligája Final Six-ben. Érdemes lesz odafigyelni a Wolfsburg-Braunschweig német osztályozóra a Bundesligáért, de folytatódnak a Roland Garros küzdelmei is.