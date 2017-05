A motorsportok rajongóinak igazi örömünnep lesz a mai, de a foci szerelmesei sem maradnak csemege nélkül. Délelőtt a túraautóké lesz a terep, Michelisz Norbert főszereplésével láthatjuk a WTCC nürburgringi fordulóját, rögtön utána jön a Forma-1 Monacói Nagydíjának időmérője, estére pedig marad egy kis superbike is. Közte lesz vízilabda final six és kiderül az is, hogy az Arsenal vagy a Chelsea nyeri az FA-kupát, az olasz bajnokságból pedig a Juventus-Bologna kerül képernyőre.