Ilyen szívatást senki nem érdemel meg

Ramadan Sobhi, a Stoke City egyiptomi középpályása, míg él nem felejti el, hogy mit műveltek vele átverős műsorban.

A 20 éves focista két barátjával és a barátnőjével indult kirándulni egy terepjáróval, csakhogy az autóval futóhomokra tévedtek - legalábbis ők ezt hihették. A kocsi kezdett süllyedni, majd az egyik cimbora is beleesett gyilkos homokba, és el is tűnt. Hogy még a rossznál is rosszabb legyen, rájuk küldték a műsorvezetet, egy megtévesztésig jól kidolgozott komodói varánusz jelmezben, amitől Sobhi barátnője már-már sokkos állapotba került.

Azt nem mondanánk, hogy mindenkinek őszinte volt a mosolya, amikor leleplezték a különösen jól sikerült átverést.