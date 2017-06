Három ex-Real-játékos is kapott meghívót Messiék esküvőjére

Lionel Messi pénteken délután Rosarióban veszi feleségül Antonella Roccuzzót. A fényűző eseményen ugyan sokan lesznek, de korántsem mindenki, akiről azt gondolnánk.

A sportvilág legjobban várt esküvőjére helyi idő szerint 19 órakor kerül sor Lionel Messi szülővárosában, az argentínai Rosarióban. A La Nación című helyi lap szerint "hollywoodi külsőségek" között zajlik majd a ceremónia, kezdve az ifjú pár vörös szőnyegen történő bevonulásával.

Az eseményre 260 vendéget várnak, azaz, ha nem is lesz éppen szűk körű a buli, de, aki meghívót kapott, az megtisztelve érezheti magát. A vendégek között természetesen ott lesz Messi barcelonai és válogatottbeli csapattársainak jó része, így Andrés Iniesta, Carles Puyol, Xavi, Sergio Busquets, Samuel Eto'o, Gerard Piqué, Cesc Fábregas és Luis Suárez is - Antonella éppen utóbbiak párjával igyekezett emlékezetessé tenni a lánybúcsút.

Antonella Roccuzzo Daniella Semaan és Sofia Balbi társaságában:

Festejando el ultimo dia de soltera!! @antoroccuzzo88 @daniellasemaan Sofi (@sofibalbi) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 29., 18:42 PDT

Messi az utolsó legényes estét szintén jó barátok, többek között a Barca korábbi kapusa, José Pinto és volt argentin válogatott, Gabriel Milito társaságában töltötte.

Az argentin válogatottat is illusztris társaság fogja képviselni. A La Nación tudomása szerint a Rosario City Centre Hotel és Casinóban jelen lesz - többek között - Javier Mascherano, Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi, Nahuel Guzmán, Javier Pinola, Lucas Biglia, Ever Banega, Maxi Rodriguez és Martín Demichelis is.

Jönnek, jövögetnek a vendégek:

Hola Argentina. #amics #somunequip Carles Puyol (@carles5puyol) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 29., 08:58 PDT

A Real Madrid sem érezheti úgy, hogy senki nem képviseli a fővárosi színeket: a klub három korábbi játékosa, a ma már a Paris Saint-Germainben focizó Ángel Di María, a Juventusban játszó Gonzalo Higuaín és a Boca Juniorst erősítő Fernando Gago emlékezteti Messit a nagy riválisra.

Amilyen illusztris a meghívottak, legalább olyan látványos a lemaradók listája. Nem lesz ott a lagziban Diego Maradona, Luis Enrique és Pep Guardiola sem.

A helyszín kiválasztása is megér egy mondatot: az említett hotel és kaszinó közvetlenül Rosario talán leghírhedtebb nyomornegyede, a La Granada közvetlen szomszédságában található, amelyet közösen tartanak irányítása alatt a Los Monos drog kartell emberei és a Newell's Old Boys huligánjai.