Ez az ön napja, ha szereti a lovakat, a teniszt és a szép francia tájakat

Igazi uborka érlelő lesz a hétfői sportműsor, lévén, nem sok minden lesz a kínálatban. A lósportot el is intézhetjük ennyilvel, koncentráljunk inkább Angliára és Franciaországra. Wimbledonban beindul a férfi egyes nagyüzem, Nadal, Wawrinka és Tsonga is pályára lép, sőt még Fucsovics Márton is, őt azonban a tévé helyett az Origo élő eredménykövető oldalán figyelhetik. Folytatódik a Tour de France is, az urak Verviers-ből Longwybe tekernek.