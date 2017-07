EL-csapataink harcra készek, és elrajtol a Kékszalag

Izgalmak földön és vízen: a Ferencváros Lettországban, míg a Vasas hazai pályán készül kiharcolni a szereplés jogát az Európa Liga második selejtezőkörében. Mindkét meccs képernyőre kerül, de, ha nem bírja a tévés közvetítés izgalmait, akkor az Origo megfelelő felületén is követheti a meccseket. Folytatódik a wimbledoni teniszbajnokság és Tour de France is, délelőttt pedig elrajtol a Kékszalag, Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye is.