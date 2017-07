Mike Ashley-nek, a Premier League-be májusban visszajutó Newcastle United tulajdonosának a bíróság előtt kellene számot adnia egy görbe estéről. Tizenötmillió fontja bánhatja, ha nem jár sikerrel.

Mike Ashley a maga 2,2 milliárdos vagyonával Nagy-Britannia leggazdagabb embere, a Magyarországon is több áruházat működtető Sports Direct nevű cég tulajdonsa, valamint a Premier League-be májusban visszajutó Newcastle United tulajdonosa is.

Most azért kell bíróság elé állnia, mert egy Jeff Blue nevű bankár azt állítja, hogy 2013 januárjában Ashley egy kocsmában tető alá hozott tárgyaláson azt ígérte neki, ha valamilyen úton-módon elintézi, hogy a Sports Direct részvényeinek ára nyolc font fölé emelkedjen, akkor 15 millió fontot fog neki fizetni.

A részvények ára el is érte a bűvös nyolc fontot - sőt, a csúcson 9,22 fontot is adtak egy papírért -, úgyhogy Blue szeretné most behajtani jogosnak vélt jussát. Ashley viszont amondó, hogy nem emlékszik rá, hogy ilyen ígéretet tett volna – ami az ominózus estén történtek fényében nem is csoda.

Úgy egy óra alatt ittam meg az első négy pint sört, aztán jött a többi, mint a golyók egy gépfegyverből. Szeretek lerészegedni, tényleg izomból iszok. Ha nem rendesen iszok, az nem szórakoztat. Próbálok mindig berúgni, aztán kidőlök és remekül alszom – mondta a bíróságon Mike Ashley, nem kímélve a saját renoméját.

Ashley-t valóban nagy piásként ismerik, aki nem csinál ügyet a horribilis vagyonából - "csak papír, elméleti pénz, nem tudok hozzájutni, hiába a sok pénz, annyit ér, mint a tapéta a falon" -, a munkahelyén pedig hasonlóan viselkedik, mint Jordan Belfort.

"Nem ritka, hogy a beosztottjait ivóversenyekre hívja ki. Egy ilyennek a végén egyszer belehányt egy kocsma kandallójába" - mutatta Blue a bíróságon üzlettársát, aki elmondása szerint rendszeresen szervez üzleti találkozókat kedvenc kocsmáiba.