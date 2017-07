Június 30-i esküvője után Antigua és Barbudán tölti mézesheteit a Barcelona argentin futballcsillaga és felesége. Társaságukban van a szintén Barcelonában játszó Luis Suarez és családja. Az angol The Sunban megjelent képek arról tesznek bizonyságot, hogy a helyi fotós nem erre a tényre, hanem Messiné fantasztikus domborulataira fókuszált.

A képek tanulsága szerint Messiné, azaz Antonella Ruccuzzo és férje kiválóan érzi magát a Karib-térségben.

A The Sun arról is beszámolt, hogy Messi és felesége homokkal dobálta egymást a tengerparton. Ennél sokkal figyelemreméltóbb a most következő kép Antonella Ruccuzzoról.

A Barcelona felkészülése két nap múlva kezdődik a 2017-18-as szezonra.