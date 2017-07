Messire az NBA-ből is felfigyelhetnek

A Barcelona világklasszis támadója, Lionel Messi nem csak lábbal képes elképesztő dolgokra. Az ötszörös aranylabdás argentinnak most új oldalát ismerhette meg a világ, ugyanis ezúttal a labdával a kezében varázsolt.

A Barcelona új mezszponzorának (Rakuten) a meghívására utazott a Barcelona három játékosa, Lionel Messi, Arda Turan és Gerard Piqué Japánba. A rendezvényen pedig természetesen a labda is előkerült, ám nem csak futballra alkalmas, hanem a kosárlabdára is.

Ha már így alakult, akkor Messi megcsillogtatta a kosártudását is. A japánok pedig tátott szájjal figyelték, ahogy az argentin labdarúgó körülbelül a büntetővonal magasságából három kísérletből háromszor talált be. A hihetetlen dobószázalékon Piqué is meglepődött, pedig Turan még a mamuszát is bedobta, hogy a csapattársa legalább a kosárlabdában hibázzon.